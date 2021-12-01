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В Україну завезли тонни небезпечних овочів: можуть бути в магазинах

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Середа 01 грудня 2021 12:58
В Україну завезли тонни небезпечних овочів: можуть бути в магазинах Фото: в Україну завезли небезпечні овочі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Україну завезли майже 16 тонн імпортних кабачків, які можуть бути небезпечні для здоров'я. Справа в тому, що в зазначених овочах міститься багато забруднюючих речовин, тобто нітратів.

Про це інформує Госпродпотребслужба.

Звідки прибули овочі

Про те, що овочі небезпечні, повідомили 26 листопада. Фахівці Південного управління Держспоживслужби закінчили дослідження кабачків в лабораторії.
Кабачки прибули з Туреччини.

Що було в кабачках

Фахівці повідомили, що в практично 16 тоннах продуктів занадто високий рівень вмісту нітратів. Отже, овочі не відповідають державним санітарним правилам і нормам.

Виробником партії вказана турецька фірма, вона зареєстрована в Анталії.

На жаль, на цей час частина овочів вже продана, тому кабачки можуть бути на прилавках ринків і магазинів.

Держпродспоживслужба просить продавців самостійно вилучати ці кабачки з продажу і потім повідомляти про це в службу.

В Україну завезли тонни небезпечних овочів: можуть бути в магазинахВ Україну привезли кабачки з нітратами (фото: pmgu.dpss.gov.ua)

Як ми раніше писали, в Україні продають смертельно небезпечні іграшки.

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