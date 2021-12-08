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В Україні виявили тисячі небезпечних іграшок: будьте обережні перед святами

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Середа 08 грудня 2021 10:52
В Україні виявили тисячі небезпечних іграшок: будьте обережні перед святами Фото: в Україні вилучили з продажу тисячі небезпечних іграшок (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

Деякі дитячі іграшки, які продаються в Україні, можуть бути небезпечні. Їх якість залишає бажати кращого. Так, за 9 місяців цього року з продажу вилучено близько 4, 5 тисяч одиниць дитячих товарів.

Про це повідомила Держпродспоживслужба на своєму сайті.

Що відомо про іграшки

Так, здійснено 452 перевірки показників безпеки дитячих іграшок, в ході яких виявлено понад 4,5 тисяч одиниць продукції, що не відповідають законодавству.

За результатами проведених перевірок прийнято понад 1500 коригувальних заходів, таких як приведення у відповідність до встановлених вимог і тимчасова заборона на надання продукції на ринку.

"Напередодні Дня Святого Миколая та новорічних свят є посилений попит на дитячі іграшки, тому зараз важливо тримати питання їх якості на особливому контролі. У цьому питанні ми співпрацюємо з профільною асоціацією - Громадською спілкою "Українська Асоціація Індустрії Іграшок", яка активно інформує громадян про ознаки якісних іграшок і допомагає виявляти неякісну продукцію", – повідомила голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька.

Минулого року якісних іграшок було більше

Варто зазначити, що у 2020 році Держпродспоживслужбою було проведено 535 перевірок показників безпеки продукції та виявлено 1370 одиниць, які мали порушення. Це втричі менше, ніж за 9 місяців 2021 року.

Як ми раніше писали, в Україну завезли тонни небезпечних овочів, вони можуть бути в магазинах.

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