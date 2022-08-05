В Україні ціна на хліб побила всі рекорди: скільки він зараз коштує

В Україні ціна хліба досягла психологічної позначки. Вперше за п'ять років цей продукт досяг рекордної вартості.

Скільки зараз коштує хліб

На момент 4 серпня буханець пшеничного хліба вагою 650 грамів коштує 30,1 гривні. Ціна цього продукту тільки за місяць підвищилася на 3 гривні.

Скріншот (index.minfin.com.ua)

Підвищилася ціна і на батон з 20,97 грн до 21,35 грн за 450 грамів, батон "Київський нарізний" подорожчав з 24,17 грн до 25,00 грн за 500 грамів.

Скріншот (index.minfin.com.ua)

Ціни на соняшникову олію трохи знизилися

А ось соняшникова олія трохи знизилася в ціні в порівнянні з минулим місяцем. Зокрема, торгова марка "Олейна рафінована" подешевшала з 62,73 грн до 62,40 грн. Тим часом "Щедрий Дар" подорожчав на 1 копійку, склавши 62,90 грн за 870 мл.