В Україні виходить комедія "Любов і Блогери" з зірками кіно і соцмереж: топ-10 фактів про унікальний фільм

В Україні на екрани кінотеатрів виходить комедія "Любов і Блогери", в якій зіграли не тільки знамениті професійні актори, а й зірки соцмереж.
Покази стрічки стартує 20 січня, а поки до прем'єри ще залишається тиждень, ми відкриємо завісу і розповімо про виробництво унікального фільму і "конфлікт" менталітетів і поколінь на знімальному майданчику, а також розкриємо цікаві факти про картину.
Слоган цієї романтичної стрічки "Любов і Блогери", герої якої показують людей та їхні історії з реального життя - "засновано на ржачних подіях". Фактично ж вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери Instagram та популярні персонажі з ТікТок.
Головні ролі стрічки дісталися таким провідним вітчизняним акторам, як Ольга Сумська, Назар Задніпровський і Вадим Новицький. А ось серед відомих українських блогерів та артистів глядач побачить Богдана Шелудяка, Анну Тринчер, Ксюшу Манекен, Романа Свічкоренка, Анну Алхім, Вікторію Маремуху, Женю Білозерова та інших.
Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський, співрежисером - Євген Таллер, продюсерами - Євген Таллер і Володимир Остапчук, а сценарій був написаний Олексієм Приходьком (франшиза "Скажене весілля").
Володимир Остапчук та Євген Таллер (фото: Ігор Губар)
За словами продюсера, співрежисера "любов і блогери" Євгена Таллера, зібрати на одному знімальному майданчику професійних акторів і блогерів було "досить ризиковано".
"Але відбулася магія, всі відразу включилися в роботу, відчули один одного і у нас стався симбіоз талантів", - зазначив він.
Ось що розповіла Ольга Сумська про свою появу у фільмі та про роль:
"Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна - я давно мріяла про таку класну, характерну роль. Женя ніби знав, про що я марила. Він зробив мені телефонний дзвінок, в якому прозвучала пропозиція зіграти таку яскраву героїню - звичайно, я погодилась із величезним задоволенням, не замислюючись ні на мить", - говорить народна артистка України.
Ольга Сумська в комедії "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)
Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)
Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)
"З моменту ідеї до прем'єри пройшло всього 6 місяців, повірте, для кіноіндустрії - це нереально швидко. Більш того, 4 або 5 сценаристів і студій дивилися на нас, як на божевільних і говорили "вам не вдасться", "це неможливо". Як бачите, ми таки божевільні, і коли чогось реально хочеш - обов'язково вдасться", - висловився продюсер фільму Володимир Остапчук.
Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)
Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)
Раніше повідомлялося, що відомого російського актора не пустили в Україну на зйомки через те, що відвідував окупований Крим.