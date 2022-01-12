В Україні виходить комедія "Любов і Блогери" з зірками кіно і соцмереж: топ-10 фактів про унікальний фільм

Чому комедія "Любов і Блогери" - унікальна

Слоган цієї романтичної стрічки "Любов і Блогери", герої якої показують людей та їхні історії з реального життя - "засновано на ржачних подіях". Фактично ж вперше в українському кіно до акторського складу увійшли відомі блогери Instagram та популярні персонажі з ТікТок.

Головні ролі стрічки дісталися таким провідним вітчизняним акторам, як Ольга Сумська, Назар Задніпровський і Вадим Новицький. А ось серед відомих українських блогерів та артистів глядач побачить Богдана Шелудяка, Анну Тринчер, Ксюшу Манекен, Романа Свічкоренка, Анну Алхім, Вікторію Маремуху, Женю Білозерова та інших.

Режисером стрічки став Дмитро Голумбевський, співрежисером - Євген Таллер, продюсерами - Євген Таллер і Володимир Остапчук, а сценарій був написаний Олексієм Приходьком (франшиза "Скажене весілля").

Володимир Остапчук та Євген Таллер (фото: Ігор Губар)

За словами продюсера, співрежисера "любов і блогери" Євгена Таллера, зібрати на одному знімальному майданчику професійних акторів і блогерів було "досить ризиковано".

"Але відбулася магія, всі відразу включилися в роботу, відчули один одного і у нас стався симбіоз талантів", - зазначив він.

Ось що розповіла Ольга Сумська про свою появу у фільмі та про роль:

"Мені страшенно подобається моя героїня, Тамара Павлівна - я давно мріяла про таку класну, характерну роль. Женя ніби знав, про що я марила. Він зробив мені телефонний дзвінок, в якому прозвучала пропозиція зіграти таку яскраву героїню - звичайно, я погодилась із величезним задоволенням, не замислюючись ні на мить", - говорить народна артистка України.

Ольга Сумська в комедії "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)

Цікаві факти про фільм "Любов і Блогери"

Комедія "Любов і Блогери" для багатьох є дебютом. Так, вперше в титрах повнометражного кіно з'явилися 8 блогерів, режисер (це його перший повний метр) і продюсери (Євген Таллер і Володимир Остапчук).

Ця стрічка на цей час є єдиною, яка привернула в якості акторів персонажів популярних інтернет-мемів. Бабуся з Тікток з популярною фразою "Яке кончене", Полтавський палій і Людмила Миколаївна зі своєю дочкою "Зірочкою" також з'являться на великих екранах.



Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)

Комедія "Любов і Блогери" стане першою, що вийшла в 2022 році, в якій знялася VERKA SERDUCHKA and Mama.

У фільмі випадково "опинилися" Міла Куніс і Ештон Катчер. Вийшло це так: одні з акторів масових сцен були настільки схожі на голлівудських зірок, що знімальна група не змогла стриматися і зробила коротке відео, яке змусило всіх подумати, що Міла і Ештон в Києві та беруть участь у зйомках кіно.

Кастинг на фільм пройшли не всі. Так, Ольги Сумська, Назар Задніпровський та інші професійні актори знімалися у фільмі без проходження кастингу, адже сценарій відразу писався під конкретну актрису або актора. Команда спочатку розуміла, хто на яку роль персонажа підходить ідеально. Що стосується кастингу на роль блогерів, то він проходив 5 днів, в ньому взяли участь більше ніж 50 популярних українських блогерів.

Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)

Фільм з рекордною швидкістю виробництва.

"З моменту ідеї до прем'єри пройшло всього 6 місяців, повірте, для кіноіндустрії - це нереально швидко. Більш того, 4 або 5 сценаристів і студій дивилися на нас, як на божевільних і говорили "вам не вдасться", "це неможливо". Як бачите, ми таки божевільні, і коли чогось реально хочеш - обов'язково вдасться", - висловився продюсер фільму Володимир Остапчук.

Анна Трінчер в комедії грає саму себе, при цьому єдина відмінність - у фільмі вона зустрічається з Ромою Свечкоренком, хоча насправді Анна заручена з Сашею Волошиним, який за сюжетом закоханий у Віку Маре.

Аня Алхім в якийсь момент зупинила масштабні зйомки. Зйомку сцени в якій брали участь 100+ людей довелося перенести, оскільки в Алхім заклинило шию, викликали лікарів на майданчик і тільки через 2 години команді вдалося продовжити знімати.

Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)

"Любов і Блогери" - єдина комедія 2022-го року, яка створювалася без фінансування Держкіно.

Музичний супровід комедії заслуговує на окрему увагу, адже саундтрек до фільму буде звучати у виконанні Вєрки Сердючки, а також в картині можна буде почути пісні групи The HARDKISS, KAZKA, Jerry Heil та інших.

Як знімали комедію "Любов і Блогери" (фото: Ігор Губар)