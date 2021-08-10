В Україні вводять нові монети зі срібла та золота: як їх отримати

В Україні вводять в обіг пам'ятні монети номіналом 5, 10, 50 та 250 гривень - випуск таких нових грошей приурочений до 30-річчя Незалежності, а всі монети - із серії "Відродження української державності".
Про це 10 серпня передали на сайті Національного банку України.
Додатково регулятор до свята викарбує нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України" номіналом 1 гривня зі срібла. Введуть її в обіг 17 серпня, а тираж складе 15 тисяч штук.
Тим часом першу пам'ятну монету номіналом 5 гривень українці зможуть придбати вже відсьогодні.
НБУ вводить нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень (фото: bank.gov.ua)
"Пам'ятна монета з нейзильберу вже доступна для купівлі в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а також згодом придбати їх можна буде у банків-дистриб'юторів з продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції", - розповів директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.
В обіг будуть введені такі монети із серії "Відродження української державності":
Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети з нагоди 30-го Дня незалежності (фото: bank.gov.ua)
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