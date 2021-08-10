В Україні вводять нові монети зі срібла та золота: як їх отримати

Додатково регулятор до свята викарбує нову інвестиційну монету "30 років Незалежності України" номіналом 1 гривня зі срібла. Введуть її в обіг 17 серпня, а тираж складе 15 тисяч штук.

Тим часом першу пам'ятну монету номіналом 5 гривень українці зможуть придбати вже відсьогодні.

НБУ вводить нову пам'ятну монету номіналом 5 гривень (фото: bank.gov.ua)

"Пам'ятна монета з нейзильберу вже доступна для купівлі в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку, а також згодом придбати їх можна буде у банків-дистриб'юторів з продажу пам’ятних монет та сувенірної продукції", - розповів директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Які пам'ятні "незалежні" монети карбує Монетний двір

В обіг будуть введені такі монети із серії "Відродження української державності":

монети номіналом 5 гривень з нейзильберу (прикрашені кольоровим друком, тамподруком) тиражем 50 тисяч штук. Дата виходу - з 10 серпня. Її вартість становить 71 гривню;

(прикрашені кольоровим друком, тамподруком) тиражем 50 тисяч штук. Дата виходу - з 10 серпня. Її вартість становить 71 гривню; монети номіналом 10 гривень зі срібла (прикрашені кольоровим друком, тамподруком), тиражем 3 тисячі штук. Дата виходу - з 17 серпня;

(прикрашені кольоровим друком, тамподруком), тиражем 3 тисячі штук. Дата виходу - з 17 серпня; монети номіналом 50 гривень зі срібла (прикрашені локальною позолотою), тиражем 500 штук. Дата виходу - з 17 серпня;

(прикрашені локальною позолотою), тиражем 500 штук. Дата виходу - з 17 серпня; монети номіналом 250 гривень із золота, тиражем до 400 штук. Дата виходу - з 17 серпня.

Нацбанк вводить в обіг нові пам'ятні монети з нагоди 30-го Дня незалежності (фото: bank.gov.ua)