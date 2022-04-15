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Україна і ООН запускають дві нові програми допомоги біженцям: хто отримає виплати

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 19:16
Україна і ООН запускають дві нові програми допомоги біженцям: хто отримає виплати Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд спільно з організацією об'єднаних Націй (ООН) запускає ще дві програми виплат біженцям. Планується охопити близько 700 тисяч вимушених переселенців всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Шмигаля.

За його словами, рішення про запуск двох нових програм з виплат біженцям прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів. Шмигаль зазначив, що згідно з домовленостями з ООН, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2,2 тисячі гривень щомісяця на кожного члена. Виплати здійснюватимуться протягом трьох місяців.

Крім того, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе українським пенсіонерам з числа вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватися по 2,2 тисячі гривень.

"Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньопереміщених осіб", - уточнив глава уряду.

Нагадавши, в Японії затвердили виплати українським біженцям на рівні близько 570 гривень на день.

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