Україна і ООН запускають дві нові програми допомоги біженцям: хто отримає виплати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд спільно з організацією об'єднаних Націй (ООН) запускає ще дві програми виплат біженцям. Планується охопити близько 700 тисяч вимушених переселенців всередині країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Шмигаля .

За його словами, рішення про запуск двох нових програм з виплат біженцям прийнято на сьогоднішньому засіданні Кабінету Міністрів. Шмигаль зазначив, що згідно з домовленостями з ООН, вимушені переселенці, які потребують додаткового захисту, отримуватимуть по 2,2 тисячі гривень щомісяця на кожного члена. Виплати здійснюватимуться протягом трьох місяців.

Крім того, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців окремо допоможе українським пенсіонерам з числа вимушених переселенців. Їм також буде додатково виплачуватися по 2,2 тисячі гривень.

"Плануємо охопити цими виплатами від донорів близько 700 тисяч внутрішньопереміщених осіб", - уточнив глава уряду.