В Україні запровадили режим надзвичайної ситуації: названо терміни та умови

Режим надзвичайної ситуації з-за коронавіруса ввели в середу 25 березня після того, як COVID-19 виявили вже в 13 областях. Крім того Кабмін вирішив продовжити карантин в Україні на 30 днів - до 24 квітня. При яких умовах терміни можуть змінитися, які заходи будуть прийняті в матеріалі Styler.

Після того, як рішення про введення режиму НС було прийнято в Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій уряд оголосив про введення таких заходів.

Раніше режим НС був введений тільки в деяких областях, де виявили коронавірус. На 25 березня COVID-19 виявили в 13 областях, всього 113 випадків, 4 з них - летальны.

Які заходи будуть прийняті після введення режиму НС

З п'ятниці 27 березня Україна має намір припинити будь-які пасажирські перевезення через кордони країни.

Поки що ж прийнято рішення, що на всіх КПП будуть проводити обов'язковий санітарний огляд громадян. Тільки після медогляду та дезінфекції транспортних засобів, їх пропустять в Україну

Крім того, всі приміщення, дороги і тротуари будуть ретельно дезінфікувати.

У Моз заявили, що всіх осіб з підозрою на коронавірус і встановленим діагнозом будуть обов'язково обстежити і госпіталізувати, навіть якщо вони відмовляються від таких заходів добровільно.

Крім того, в уряді пообіцяли надавати допомогу малозахищеним верствам населення з залученням працівників соціальних служб, громадських і волонтерських організацій до надання допомоги.

Можуть ввести надзвичайний стан

Варто відзначити, що питання про введення в країні крайніх обмежувальних заходів режиму надзвичайного стану поки не варто. Багато експертів впевнені, що такі заходи можуть призвести до серйозних економічних наслідків.

Для довідки: Режим НС - це режим максимальної готовності області до небезпеки і координація дій усіх підрозділів. Такий режим може вводити кожна область окремо, на будь-який термін.

Режим НС - це особливий режим, який регулюється Конституцією України та Законом про правовий режим НС. Вводиться на термін до 30 днів по країні і до 60 - в окремих регіонах. При надзвичайному стані заборон для громадян набагато більше (комендантську годину, обмеження пересування, заборона зібрань, можливо навіть вилучення майна).

В Україні запровадили режим надзвичайної ситуації (скрін)

Раніше ми писали, що що Україні загрожує фінансова криза із-за пандемії коронавіруса. Фахівці стверджують, що удар по економіці країни і світу може бути навіть сильніше, ніж під час кризи в 2008-2009 роках.