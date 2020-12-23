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У Карпатах спеціальні бригади будуть охороняти ялинки від браконьєрів

Карпати, Середа 23 грудня 2020 07:22
У Карпатах спеціальні бригади будуть охороняти ялинки від браконьєрів
Фото: Карпати (РБК-Україна)
Автор: Даша Харченко

В Карпатах лісова охорона та поліція створили рейдові бригади для охорони хвойних насаджень від незаконної вирубки. Вони нагадують, що самовільна рубка ялинок тягне за собою адміністративний штраф.

Про це повідомляє ДП Гринявське лісове господарство у Facebook

Так, лісова охорона проводить рейди з виявлення незаконних рубок ялинок. Зокрема під час проведення рейду 21 грудня було виявлено браконьєра в Гостівецькому лісництві. На правопорушника склали адміністративний протокол, який передбачав штраф.

Лісівники нагадали, що самовільна рубка ялинок відповідно до ст. 65 кодексу України Про адміністративні правопорушення тягне за собою накладення адмінштрафу на громадянина від 510 до 1020 гривень і посадових осіб від 850 до 5100 гривень за одне дерево і відшкодування завданих збитків, що залежать від діаметра пня дерева.

РБК-Україна писало, що у Києві придумали, як боротися з викрадачами ялинок. Так, на дерева наносять спеціальний розчин, який в приміщенні набуває нестерпний запах.

Нагадаємо, на День святого Миколая, 19 грудня, у Києві на Софійській площі запалили головну ялинку країни. При цьому про правила безпеки схоже, що забули, оскільки на дереві загорілася гірлянда і почалася пожежа.

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