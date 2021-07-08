Українські банки штрафуватимуть за неетичне вибивання боргів
Національний банк України передбачив заходи впливу для банків, які порушують права клієнтів. Зокрема, при порушенні вимог етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.
Повідомляється, що необхідність у змінах виникла після внесення поправок до законів щодо захисту прав боржників, які передбачають нові заходи впливу до банків і колекторів.
Тепер НБУ має право застосовувати санкції до банків, які порушують права боржників, - письмове застереження або штрафи. Сума штрафів може коливатися 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від виду порушення. Тобто від 5 100 до 136 000 гривень.
Відповідні зміни внесено до положення про застосування заходів впливу, яке затверджено постановою НБУ № 70.
Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав всі колекторські компанії офіційно зареєструватися.