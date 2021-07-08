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Українські банки штрафуватимуть за неетичне вибивання боргів

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Київ, Четвер 08 липня 2021 16:43
Українські банки штрафуватимуть за неетичне вибивання боргів Фото: Національний банк України (Віталій Носач/Віталій Носач)
Автор: РБК-Україна

Національний банк України передбачив заходи впливу для банків, які порушують права клієнтів. Зокрема, при порушенні вимог етичної поведінки під час врегулювання простроченої заборгованості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НБУ.

Повідомляється, що необхідність у змінах виникла після внесення поправок до законів щодо захисту прав боржників, які передбачають нові заходи впливу до банків і колекторів.

Тепер НБУ має право застосовувати санкції до банків, які порушують права боржників, - письмове застереження або штрафи. Сума штрафів може коливатися 300 до 8000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян залежно від виду порушення. Тобто від 5 100 до 136 000 гривень.

Відповідні зміни внесено до положення про застосування заходів впливу, яке затверджено постановою НБУ № 70.

Нагадаємо, раніше НБУ зобов'язав всі колекторські компанії офіційно зареєструватися.

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