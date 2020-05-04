В Україні відновлять планові операції і госпіталізацію: названа дата

Кабінет міністрів погодив план МОЗ щодо відновлення планових операцій в Україні та госпіталізації українців з 5 травня. Але є одна умова, перед цим пацієнти повинні пройти ПЛР-тестування, яке покаже, чи є у хворого в крові коронавірус.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу заявив, що одразу після опублікування постанови, буде дозволено проведення планових операцій і госпіталізацій, якщо проведення цих операції необхідно людині для зниження ризику її здоров'я.

При цьому він також зазначив, що МОЗ піклується про здоров'я своїх лікарів, тому операції та госпіталізація буде проводитися після того, як пацієнти пройдуть тест на наявність коронавірусної інфекції.

"Ми вважаємо, що так ризик зараження наших медиків ми знизимо до нуля. Такі зміни сьогодні зробили", - заявив міністр охорони здоров'я.

Нагадаємо, що Кабмін продовжив карантин до 22 травня. При цьому з 11 травня відбудеться ослаблення обмежень. Зокрема, в країні почнуть працювати перукарні та салони краси, літні майданчики кафе і ресторанів, підприємства побутового обслуговування.

Крім того, відкриються бібліотеки та музеї, стоматологи будуть приймати пацієнтів, також працюватимуть адвокати, аудитори, нотаріуси. Також можна буде проводити тренування командних видів спорту для професійних команд.

Кафе і ресторани зможуть відкрити літні майданчики, а заклади громадського харчування зможуть обслуговувати відвідувачів на винос. В уряді вважають, що значного зростання захворюваності в Україні вже не буде.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартував другий етап медреформи, і деякі послуги будуть безкоштовними.