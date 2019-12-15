В Україні вже весна: в мережі показали докази кліматичних аномалій (фото)

В Україні у грудні 2019 року рівень тепла тримається на аномально високому рівні. На майбутньому тижні синоптики прогнозують потепління до +15 градусів, чим обіцяють встановлення нових температурних рекордів за останні 130 років. Про те, як така погода вплинула на природу розповіла народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

Через теплий грудень на присадибних ділянках на деревах почали з'являтися бруньки, а на грядках - проростати тюльпани. Про це несподіване явище нардеп повідомила на своїй сторінці в Facebook.

В Україні у грудні "прокидаються" рослини (фото: facebook.com)

"За вікном майже весна. Пробиваються тюльпани, нове листя і бруньки на бузку та магнолії. Сьогодні точно 15 грудня?" - підписала вона опубліковані фотографії наслідків погодної аномалії.

В коментарях депутат додала, що кліматична аномалія "тягне на переворот".

В Україні аномально тепла погода (скріншот: facebook.com)

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз погоди на Новий рік.