В Україні повернули штрафи за порушення правил перебування в країні

В Україні відсьогодні, 7 серпня, повертається адміністративна відповідальність за порушення термінів перебування на території країни в період або в результаті встановлення карантину.

Про це передали в прес-службі Держприкордонслужби України.

Так, 7 серпня набуває чинності постанова Кабміну від 21 липня, за якою іноземців - порушників правил перебування в Україні знову штрафуватимуть.

Тепер норма постанови уряду, згідно з якою всі іноземці, які порушили термін перебування на території України в період або в результаті встановлення карантину, звільнялися від адмінвідповідальності за ст. 203 КУпАП, вже скасована.

Яке покарання

Прикордонники нагадали, що санкція статті 203 КУпАП визначає застосування штрафу в розмірі від 1700 до 5100 гривень.

Кого не штрафуватимуть

Віднині під санкції не потраплять тільки ті іноземці, які: