В Україні в популярний продукт додають миючі засоби: підробку на смак не відрізнити

Експерт звернув увагу, що виробники молока не є фальсифікаторами, а "хімічать" з ним заготівельники, які закуповують продукт, а також ті продавці, які ведуть торгівлю на базарах, займаються перепродажем.

"Мета фальсифікації - збереження нативних властивостей, а саме кислотності, для чого використовуються сода і миючі засоби, щоб молоко не було кислим", - говорить фахівець.

За словами Чагаровського, на смак визначити фальсифікат практично не можна через невелику кількість речовин - рецептори цього не можуть відчути, і люди купують продукт, який вважають звичайним молоком.

Також експерт зазначив, що більше миючих речовин додають, коли здають молоко на промислове перероблення.

"В Україні існує метод, який визначає жирність молока за поверхнево активними речовинами. Якраз миючі засоби є такими, вони показують наявність більшої кількості жиру в молоці, а матеріально-фінансові розрахунки йдуть в залежності від того, який жир", - розповів він.

Тому заготівельники-фальсифікатори додають пральний порошок для того, щоб підняти вміст жиру в молоці, пояснив керівник Союзу молочних підприємств.

Експерт додав, що на підприємствах, які займаються розливом і перероблюванням молока, відбувається знезараження перекисом водню, тому там потрапляння миючих засобів просто неможливо.