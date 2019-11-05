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В Україні звільнять майже 20 тис. людей: кого торкнеться скорочення

STYLERЖиття    05.11.2019 - 13:35
В Україні звільнять майже 20 тис. людей: кого торкнеться скорочення
В Україні звільнять майже 20 тис. людей (колаж РБК-Україна)

У Кабміні розповіли, як будуть допомагати звільненим чиновникам по всій Україні

В Україні звільнять 18449 чиновників, щоб зменшити витрати на фінансування державних службовців, як того вимагає президент Володимир Зеленський. За словами міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, такі кадрові рішення допоможуть підвищити ефективність роботи держорганів. Процес вже запущений і триватиме весь листопад.

Що ж буде зі звільненими держслужбовцями? За словами члена уряду, їм виплатять компенсацію (у тому числі, за невикористану відпустку), а також допоможуть знайти нову роботу "навіть до моменту звільнення".

"Кожного буде супроводжувати кар'єрний радник, який складе індивідуальний план працевлаштування", - розповів Дубілет.

В Україні звільнять майже 20 тис. людей: кого торкнеться скорочення

В Україні звільнять майже 20 тис. людей (ілюстративне фото / УНІАН)

"Пошук роботи, проведення професійного навчання, а також підготовка осіб до початку власного бізнесу будуть проводитися із залученням широкого кола організацій - бізнесу, ОТГ, профільних асоціацій тощо. Для цього всі співробітники будуть запрошені пройти профілювання", - додав міністр.

Правда, чи зможуть усі звільнені чиновники працевлаштуватися, - велике питання, вважають фахівці. Адже в Кабінеті міністрів не озвучують так звані параметри скорочення - вік, досвід і тому подібне.

В Україні звільнять майже 20 тис. людей: кого торкнеться скорочення

В Україні звільнять 18449 чиновників (ілюстративне фото / УНІАН)

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