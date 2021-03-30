Українцям будуть безоплатно надавати деякі стоматологічні послуги: які саме

В Україні з 1 квітня запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет.

Про це 30 березня розповіли в прес-службі Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook .

Зазначається, що такий пакет покриватиме тільки ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.

"Хочу наголосити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші стоматологічні послуги", - пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.

Тариф на медичні послуги стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

"Прогнозуючи кількість послуг, що установа зможе надати у наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження", - додав Віленський.

Що входить до переліку безоплатних стоматологічних послуг:

первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;

ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)

інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;

своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

Відео: В Україні запрацює програма медичних гарантій-2021 з наданням стоматологічної допомоги