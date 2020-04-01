Українцям посилять карантин: домашня ізоляція та обмеження за віком

Карантин в Україні посилять, щоб вберегти українців від масового зараження коронавірусом COVID-19. Що зміниться для нас найближчими днями - у матеріалі Styler.

Так, за словами глави Міністерства охорони здоров'я Максима Степанова, нові обмеження торкнуться:

транспорту,

самоізоляції,

обсервації.

У відомстві повідомили, що рішення щодо посилення карантинних заходів вже прийнято 1 квітня, а 2 квітня зміни будуть доопрацьовані.

Зазначається, що деякі зміни торкнуться вікової групи українців старше 60 років.

"Ми хочемо запровадити найбільш ефективну комбінацію профілактичних немедикаментозних заходів: домашня ізоляція, домашній карантин і соціальне дистанціювання осіб у віці від 60 років", - заявив Степанов.

Крім того, буде забезпечена зупинка громадського транспорту, а також обмежено відвідування парків і зон відпочинку.

У МОЗ пообіцяли опублікувати перелік випадків, при яких обмеження застосовуватися не будуть.

В Україні посилять карантин (скрін: facebook.com/moz.ukr)

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