SkyUp запустили нову послугу для пасажирів: полегшить перевезення ручної поклажі

Авіакомпанія SkyUp запускає нову послугу по упаковці кількох предметів ручної поклажі в спеціальний пакет або м'яку сумку. З 20 січня лоукостер змінив вагу ручної поклажі з 7 до 9 кг, але всі інші речі, пакети з Duty Free, книги або парасольки – доведеться запакувати у рюкзаки або сумки.

Про нововведення щодо ручної поклажі повідомили на сторінці лоукостера у Facebook.

SkyUp змінила вагу ручної поклажі

Нова послуга буде потрібна пасажирам, у яких кілька місць ручної поклажі або є покупка з Duty Free в аеропортах.

"Як ви знаєте, ми збільшили вагу безплатної ручної поклажі з 7 до 9 кг. Ця вага повинна включати додаткові речі, які ви захочете взяти з собою в салон: верхній одяг, парасолька, товари Duty Free. Всі ці речі потрібно запакувати в ручну поклажу, передбачену у вашому тарифі", - йдеться в повідомленні авіакомпанії.

Що робити, якщо речі не поміщаються?

Можна придбати додаткове місце ручної поклажі або багажу. Це коштує $25 і $45.

Можна запакувати всі свої додаткові речі та основну оплачену ручну поклажу в спеціальний пакет або тканинну сумку. Така послуга коштує $1 і $10.

"Фірмові пакети та сумка SkyUp не тільки зручні та стильні, а ще й мають дозволені для ручної поклажі габарити - 55 х40х20 см", - додали в авіакомпанії.

Зараз послуга доступна тільки в Міжнародному аеропорту Бориспіль і актуальна для всіх тарифів SkyUp.

Фото: facebook.com/skyup.aero