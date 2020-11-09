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Перерахунок пенсій у грудні: на скільки збільшиться надбавка за стаж

Понеділок 09 листопада 2020 17:22
Перерахунок пенсій у грудні: на скільки збільшиться надбавка за стаж
Пенсії (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В наступному місяці пенсіонерам збільшать надбавку за стаж

З 1 грудня в Україні збільшаться розміри мінімальної і максимальної пенсій. Це пов'язано з підвищенням прожиткового мінімуму до 2189 гривень. Після перерахунку мінімальна пенсія складе 1769 гривень (+57 гривень), а максимальна - 17690 гривень (+570 гривень).

Крім того, збільшиться і надбавка пенсіонерам за стаж, для чоловіків, який становить понад 35 років, а для жінок - понад 30 років. Щомісячна доплата становить 1% мінімальної пенсії за кожен додатковий рік. Вона зросте на 57 гривень до 17,69 гривень. Про це повідомляє 112.ua

При цьому підвищення мінімальної пенсії ніяк не вплине на тих пенсіонерів, у яких повний стаж, і вони отримують мінімум 2100 гривень.

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть залишитися без додаткових виплат через зміни до деяких законодавчих актів. Мова йде про пенсії за вислугою років. Подібний інцидент стався з пенсіонером, який проживає у Львівській області.

Ми також писали про те, що пенсії у 2021 році підвищать не всім категоріям пенсіонерів. Пенсії не підвищать тим, хто отримував мінімальну або менше середньої заробітної плати, людям, у яких є істотні надбавки до пенсій, і ті, хто отримує пенсії за спеціальним законом.

Зазначимо, пенсія рахується за спеціальною формою. Середню зарплату за три роки потрібно помножити на стаж у роках, потім помножити на співвідношення середньої зарплати по країні і власної зарплати і помножити цю суму на 1%.

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