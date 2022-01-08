Снігопади та ожеледь: українців попередили про небезпеку
З 9 січня в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про снігопади і слизьку дорогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.
"9 січня в західних, північних, центральних і східних областях на дорогах очікується ожеледь", - повідомляють у відомстві.
При цьому уточнюється, що вночі в Карпатах, Рівненській і Житомирській, вранці і вдень у Київській областях очікується значний мокрий сніг і його налипання.
"Приріст снігового покриву 4-10 см. I рівень небезпеки", - йдеться в повідомленні.
У відомстві також уточнили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.
Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями готує опади у вигляді снігопадів і снігу з дощем, а також значне похолодання, а в першій половині наступного тижня очікуються морози до -12 градусів у денний час.