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Снігопади та ожеледь: українців попередили про небезпеку

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Україна, Субота 08 січня 2022 14:57
Снігопади та ожеледь: українців попередили про небезпеку Фото: українців попередили про небезпеку через снігопади та ожеледь (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

З 9 січня в Україні очікується погіршення погоди. Синоптики попереджають про снігопади і слизьку дорогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Укргідрометцентру.

"9 січня в західних, північних, центральних і східних областях на дорогах очікується ожеледь", - повідомляють у відомстві.

При цьому уточнюється, що вночі в Карпатах, Рівненській і Житомирській, вранці і вдень у Київській областях очікується значний мокрий сніг і його налипання.

"Приріст снігового покриву 4-10 см. I рівень небезпеки", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також уточнили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах і вулицях.

Нагадаємо, погода в Україні найближчими днями готує опади у вигляді снігопадів і снігу з дощем, а також значне похолодання, а в першій половині наступного тижня очікуються морози до -12 градусів у денний час.

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