Синоптики розповіли, чи чекати українцям морозів на Водохреще

Погода в Україні в січні буде з морозними днями, і холодніше стане вже на Різдво, але аж до Водохреща лютих морозів синоптики не прогнозують.

Що буде з погодою в країні в наступні два тижні - читайте нижче в матеріалі Styler .

За даними ресурсу Gismeteo, аномальне тепло, яке прийшло в країну на початку січня, залишає нас, а на зміну приходить мінусова температура.

Найближчими днями вдень буде близько нуля, вночі до -10 градусів на півночі і сході, в інших регіонах трохи тепліше.

Морози будуть триматися до Старого нового року, а потім знову потеплішає до денних "плюсів". На Водохреща, 19 січня, знову похолодає - вдень очікується близько нуля, а вночі невеликий мороз.

Дивіться нижче карти погоди для Києва, Харкова, Львова, Одеси.

Скрін: Прогноз погоди в Україні на 2 тижні (gismeteo.ua)

Синоптик Meteoprog і Accuweather дають подібний прогноз: похолодання на Різдво, посилення морозів на Старий Новий рік і помірні "мінуси" на Водохреще.

Скрін: Погода в Києві на 2 тижні (accuweather.com, meteoprog.ua)