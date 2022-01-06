ru ua
Чт, 06 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Синоптики розповіли, чи чекати українцям морозів на Водохреще

Новость на русском →
Четвер 06 січня 2022 10:30
Синоптики розповіли, чи чекати українцям морозів на Водохреще Колаж РБК-Україна: якою буде погода в Україні в січні
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні в січні буде з морозними днями, і холодніше стане вже на Різдво, але аж до Водохреща лютих морозів синоптики не прогнозують.

Що буде з погодою в країні в наступні два тижні - читайте нижче в матеріалі Styler.

За даними ресурсу Gismeteo, аномальне тепло, яке прийшло в країну на початку січня, залишає нас, а на зміну приходить мінусова температура.

Найближчими днями вдень буде близько нуля, вночі до -10 градусів на півночі і сході, в інших регіонах трохи тепліше.

Морози будуть триматися до Старого нового року, а потім знову потеплішає до денних "плюсів". На Водохреща, 19 січня, знову похолодає - вдень очікується близько нуля, а вночі невеликий мороз.

Дивіться нижче карти погоди для Києва, Харкова, Львова, Одеси.

Синоптики розповіли, чи чекати українцям морозів на ВодохрещеСиноптики розповіли, чи чекати українцям морозів на ВодохрещеСиноптики розповіли, чи чекати українцям морозів на ВодохрещеСиноптики розповіли, чи чекати українцям морозів на Водохреще

Скрін: Прогноз погоди в Україні на 2 тижні (gismeteo.ua)

Синоптик Meteoprog і Accuweather дають подібний прогноз: похолодання на Різдво, посилення морозів на Старий Новий рік і помірні "мінуси" на Водохреще.

Синоптики розповіли, чи чекати українцям морозів на ВодохрещеСиноптики розповіли, чи чекати українцям морозів на Водохреще

Скрін: Погода в Києві на 2 тижні (accuweather.com, meteoprog.ua)

Раніше ми писали, що таке метеозалежність, чому ми реагуємо на погоду, і чи можна це вилікувати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
LITE
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим
Без макіяжу в ліжку: Анна Трінчер вразила пікантним фотосетом з нареченим