У школах Львова діти навчатимуться по-новому: це корисно для здоров'я

Львівські першокласники тепер вчитимуться писати стоячи. Таку ініціативу підтримали у кількох шкільних закладах Львова і там появилист парти-конторки.

Зазначається, що цього року розпочався пілотний проект із впровадження таких парт у школах Львова.

Вони вже є в школі № 31, ліцеї ім. Стуса та ліцеї №52 ім. Лобачевського. Тепер діти будуть змінювати положення тіла кожні п'ятнадцять хвилин.

Вчителі та ініціатори проекту в жодному разі не змушують дітей весь час стояти, а тільки рекомендують регулярно міняти свою позу і створюють для цього відповідні умови в навчальних класах.

Парти-конторки залишаться з дітьми до 11 класу.

Організатори заходу відзначають, що згідно з медичними дослідженнями, більше 80% часу поза сном діти проводять в сидячому положенні. Це негативно впливає на їхнє здоров'я і може привести до непоправних наслідків в майбутньому. А нові парти допоможуть зберегти здоров'я спини.