У школах Львова діти навчатимуться по-новому: це корисно для здоров'я
Львівські першокласники тепер вчитимуться писати стоячи. Таку ініціативу підтримали у кількох шкільних закладах Львова і там появилист парти-конторки.
Про це повідомляє видання Vgorode.
Зазначається, що цього року розпочався пілотний проект із впровадження таких парт у школах Львова.
Вони вже є в школі № 31, ліцеї ім. Стуса та ліцеї №52 ім. Лобачевського. Тепер діти будуть змінювати положення тіла кожні п'ятнадцять хвилин.
Вчителі та ініціатори проекту в жодному разі не змушують дітей весь час стояти, а тільки рекомендують регулярно міняти свою позу і створюють для цього відповідні умови в навчальних класах.
Парти-конторки залишаться з дітьми до 11 класу.
Організатори заходу відзначають, що згідно з медичними дослідженнями, більше 80% часу поза сном діти проводять в сидячому положенні. Це негативно впливає на їхнє здоров'я і може привести до непоправних наслідків в майбутньому. А нові парти допоможуть зберегти здоров'я спини.
Як ми раніше писали, використання стільця-це дуже небезпечно для колін і хребта, бо людина повинна бути постійно в русі і це природно.