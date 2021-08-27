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В Україні учні початкових класів не будуть отримувати паперового свідоцтва: чим замінять документ

Автор: Тетяна Самарук

З 1 вересня 2021 року в Україні більше не видаватимуть паперового свідоцтва про початкову освіту. Документ буде лише в електронній формі.

Про це повідомили у Міністерстві освіти та науки України.

Що зміниться

Так, оригінал електронного свідоцтва про початкову освіту створюватиметься за зразком, затвердженим МОН, і зберігатиметься в Єдиній державній електронній базі з питань освіти (ЄДЕБО) в Реєстрі документів про освіту.

Однак, школа на прохання батьків може видати їм паперову копію електронного свідоцтва, засвідчену підписом директора школи та печаткою (на аркуші паперу формату А4), через 5 днів після їхнього звернення. Також, якщо оригінал документу загубиться, можна повторно звернутись до навчального закладу.

У МОН кажуть, що результати річного оцінювання та державної підсумкової атестації учнів будуть зображатися у свідоцтві досягнень.

Окрім того, якщо в учня є порушення зору, то за бажанням батьків може бути виготовлена паперова копія електронного свідоцтва з використанням шрифту Брайля.

Нова процедура дає можливість:

  • забезпечити виготовлення та видачу свідоцтв (їхніх паперових копій) у найкоротші строки;
  • уникнути виготовлення дублікатів втрачених документів про освіту;
  • швидко виправити помилку у свідоцтві;
  • зменшити витрати на виготовлення документів про освіту.
  • врахувати потреби учнів з порушенням зору, які отримуватимуть свідоцтво у вигляді, придатному для читання;
  • зменшити бюрократизацію системи управління освітою.

Документи про освіту видаватимуться на кожному рівні повної загальної середньої освіти.

Раніше ми повідомляли, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що навчальний рік розпочнеться 1 вересня у звичному режимі.

Також у Міносвіти розповіли, чи будуть лінійки 1 вересня.

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