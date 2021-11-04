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В Україні ціна на популярну крупу зашкалює: скільки коштує

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Четвер 04 листопада 2021 18:25
В Україні ціна на популярну крупу зашкалює: скільки коштує Скільки коштує рис в Україні (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні різко зріс у ціні рис. Зазначається, що все через високі ціни на енергоносії.

Як йдеться на сайті "Мінфіну", наразі рис продають у середньому по 35-40 грн/кг. Хоча ще кілька місяців тому він коштував близько 27 грн/кг.

Яка ціна рису

Окрім того, за найвищою ціною рис довгий продають у мережі Metro - там він коштує цілих 48,9 грн/кг. Зокрема, найдешевше він коштує в Auchan, а саме 29,17 грн.

Також найдорожче рис довгий пропарений продають у Varus – по 38,40 грн/кг, а найдешевше – Metro: 26,8 грн/кг.

А ось круглий рис найдорожче вартує у Metro, де за кіло віддати доведеться цілих 46,9 грн. Найдешевше такий рис продають у Novus - 34,99 грн/кг.

Користь рису

Білий рис містить вітаміни групи B, амінокислоти, калій, фосфор тощо. Усі вони важливі для нашого організму, адже зміцнюють нігті, покращують роботу кишківника й навіть сповільнюють процеси старіння шкіри.

На відміну від інших злаків, у рисі немає глютену – сильного алергену. Найбільше в рисі складних вуглеводів, а це джерело енергії і підтримка м'язів.

Рис покращує пам'ять, зміцнює серцево-судинну систему, знижує рівень шкідливого холестерину.

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крупа рис
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