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В Україні ціна на цибулю досягла максимуму: скільки коштує

Автор: Тетяна Самарук

В Україні ціна на цибулю продовжує зростати. Зокрема, станом на початок поточного тижня вартість вже становить 10 грн/кг.

Про це повідомляє AgroTimes.

Так, у порівнянні з минулим тижнем, цибуля здорожчала на 1 грн. Тоді кілограм овочу коштував 9 грн.

Окрім того, зазначається, що 10 грн/кг – це максимальна ціна на ринку. А мінімальна ціна на якісну товарну цибулю починається від 8 грн/кг.

Чому потрібно їсти цибулю

Цілющі властивості цибулі визнають з давніх часів, коли її використовували для лікування головного болю, хвороби серця і виразки в роті.

Зокрема, цибулина середнього розміру містить всього 44 калорії, але може забезпечити організм значною дозою вітамінів, мінералів і клітковини.

Овоч багатий вітаміном С, який зміцнює імунітет, сприяє утворенню колагену, відновленню тканин і засвоєнню заліза. Вона є джерелом калію, який відповідає за баланс рідини, передачу нервових імпульсів та інші процеси в організмі.

Також цибуля здатна знижувати рівень холестерину, що зменшує ризик серцевих захворювань. Овоч містить протизапальні компоненти, знижує кров'яний тиск та захищає від тромбів.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стрімко дорожчає популярний овоч.

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