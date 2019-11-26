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Пройшов Іловайський котел та Дебальцеве: у Маріуполі помер боєць "Азова" (фото)

STYLERЖиття    26.11.2019 - 18:53
Пройшов Іловайський котел та Дебальцеве: у Маріуполі помер боєць "Азова" (фото)
Боєць Азова помер у Маріуполі (фото: torange.biz)

У Маріуполі помер боєць полку "Азова" Дмитро Волонтирець

Вчора, 25 листопада, у віці 40 років помер Дмитро Волонтирець з позивним "Волина", який був бійцем полку "Азов". Військовий помер через інсульту. Тиждень він пролежав у лікарні, але так і не зміг перемогти хворобу. Про це повідомляє полк "Азов".

Волонтирець займався військовою справою вже давно. Він служив за контрактом у миротворчих військах за кордоном, в Іраку, в "Азові" у складі батальйону "Донбас" він пройшов Іловайський котел та Дебальцеве.

Пройшов Іловайський котел та Дебальцеве: у Маріуполі помер боєць &quot;Азова&quot; (фото)

Дмитро Волонтирець (фото: twitter.com/polk_azov)

В полк "Азов" він потрапив у 2015 році, у нього було звання молодшого сержанта і був одним із засновників напряму аеророзвідки в полку. Останні роки Дмитро обіймав посаду начальника секції розвідки першого батальйону полку.

Товариші по службі також зазначають, що Волонтирець був одним з кращих саперів "Азова". У 2019 році він був нагороджений почесним знаком "За доблесть і вірність", нагрудним знаком "За доблесну службу", а також орденом "За мужність" 3-го ступеня за успіхи під час несення служби на Світлодарській дузі.

В останні дні свого життя він проводив курси з саперної справи на полігоні полку. Колеги кажуть, що він був справжнім патріотом України, любив свій підрозділ і був душею компанії. У нього залишилася дружина і дитина.

Нагадаємо, що у Києві помер військовий, який випав з поїзда по дорозі в зону ООС. Його знайшли на залізниці біля ст. Сухоліси Білоцерківського району Київської області.

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