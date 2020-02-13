ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У мережі згадали жорстокий бій за Дебальцево: з'явилося відео "пекла"

STYLERЖиття    13.02.2020 - 10:59
У мережі згадали жорстокий бій за Дебальцево: з'явилося відео "пекла"
У мережі показали відео бою за Дебальцево (Колаж РБК-Україна)

У ролику показаний обстріл житлових районів Дебальцево

У мережі показали відеоролик з боєм за Дебальцево в 2015 році, який став одним з найбільш жорстоких за історію війни на Донбасі. Відео опублікували на сторінці "Повернись живим" в Facebok.

Зазначимо, що тоді російські найманці вбили 268 українських бійців.

"В боях за Дебальцево в січні-лютому 2015 загинуло 268 українських військових, і це величезна втрата нашого народу! І кожен з них став тією великою силою, яка зламала плани одного диктатора. 7 хвилин Дебальцево очима наших військових. Про те, як російські терористи намагалися втілити наказ про знищення української армії. У них це не вдалося тоді, не вдасться і зараз", - сказано в повідомленні під відео.

Бій за Дебальцеве (Facebook)

В коментарях українці подякували воїнів за їх силу і мужність.

  • Нескінченна подяка, гордість за наших Воїнів! Уклін до самої землі! Хіба можна таке забути і пробачити. ... ніколи!
  • Сини наші!!!!Вам уклін великий!!! Хай Бог береже!!!Ми любимо,ми молимось за вас наші сини.Дякуємо вам!!! Нехай Бог благословить вас!!!
  • Зусилля які нікого у норманському форматі 5 років тому це частина перемоги яку треба продовжувати .Дякуємо всім хто підтримує Україну.

У мережі згадали жорстокий бій за Дебальцево: з'явилося відео &quot;пекла&quot;Скріншот коментарів

Бойовики на Донбасі застосували заборонені Мінськом гранатомети і міномети Бойовики на Донбасі за день 2 рази порушили перемир’я
Новини України ДонбасДебальцево
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся