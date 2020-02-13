У мережі згадали жорстокий бій за Дебальцево: з'явилося відео "пекла"

У мережі показали відео бою за Дебальцево (Колаж РБК-Україна)

У ролику показаний обстріл житлових районів Дебальцево

У мережі показали відеоролик з боєм за Дебальцево в 2015 році, який став одним з найбільш жорстоких за історію війни на Донбасі. Відео опублікували на сторінці "Повернись живим" в Facebok.

Зазначимо, що тоді російські найманці вбили 268 українських бійців.

"В боях за Дебальцево в січні-лютому 2015 загинуло 268 українських військових, і це величезна втрата нашого народу! І кожен з них став тією великою силою, яка зламала плани одного диктатора. 7 хвилин Дебальцево очима наших військових. Про те, як російські терористи намагалися втілити наказ про знищення української армії. У них це не вдалося тоді, не вдасться і зараз", - сказано в повідомленні під відео.

Бій за Дебальцеве (Facebook)

В коментарях українці подякували воїнів за їх силу і мужність.

Нескінченна подяка, гордість за наших Воїнів! Уклін до самої землі! Хіба можна таке забути і пробачити. ... ніколи!

Сини наші!!!!Вам уклін великий!!! Хай Бог береже!!!Ми любимо,ми молимось за вас наші сини.Дякуємо вам!!! Нехай Бог благословить вас!!!

Зусилля які нікого у норманському форматі 5 років тому це частина перемоги яку треба продовжувати .Дякуємо всім хто підтримує Україну.

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