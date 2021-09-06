В Україні встановили максимальну вартість бензину: на скільки зросли ціни
В Україні встановили нові граничні ціни на паливо. Згідно з постановою Міністерства економіки, вартість бензину і дизельного палива на автомобільних заправних станціях не має перевищувати цих цифр.
Інформацію про це опублікували на сайті відомства.
Які ціни на пальне встановили на початку вересня
В Міністерстві визначили середню вартість 1 літра дизельного палива (ULSD 10 ppm) - 21,69 гривень, 1 літра бензину (GASOLINE 10 ppm) - 25,94 гривень.
Після урахування торговельних націнок максимальна вартість палива на АЗС не може перевищувати:
- 28,69 грн/л - дизпальне,
- 30,94 грн/л - бензин.
Зазначимо, що середні ціни на паливо в Мінекономіки розраховують тричі на місяць, а саме 3, 13 і 23 числа.
На скільки зросла максимальна ціна палива з кінця серпня
На 23 серпня були встановлені такі граничні ціни: 30,53 грн/л - на бензин, 28,11 грн/л - на дизпальне. Тобто вартість бензину зросла на 41 коп., а дизпалива на 58 коп.
Додамо, що Кабмін зовсім нещодавно вніс зміни в формулу розрахунку середньої ціни. Згідно з новою редакцією документа, на період дії карантину встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного пального (не вище 7 грн/літр) і бензину (не вище 5 грн/літр).
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