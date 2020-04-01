В Україні стартував другий етап медреформи: які послуги будуть безкоштовними

В Україні, незважаючи на карантин через коронавірус, стартував другий етап медреформи. Так, у нашій країні затвердили 27 пакетів медичних послуг, які будуть безкоштовні з 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я України. Які це будуть послуги, читайте в матеріалі Styler.
- Первинна медична допомога.
- Екстрена медична допомога.
- Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
- Мамографія молочної залози.
- Гістероскопія.
- Езофагогастродуоденоскопія.
- Колоноскопія.
- Цистоскопія.
- Бронхоскопія.
- Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
- Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
- Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
- медична допомога при гострому мозковому інсульті.
- медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
- медична допомога при пологах.
- медична допомога новонародженим в складних неонатальної випадках.
- Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
- Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
- Психіатрична допомога дорослим та дітям.
- Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
- Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
- Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
- Мобільний паліативна медична допомога.
- Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
- Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
- Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.
Відтепер лікарні будуть отримувати гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. В країні будуть діяти нові тарифи на більшість медичних послуг.
Також з 1 квітня повинна збільшитися зарплата лікарів. Якщо медик провів консультацію пацієнта, то його робота буде оплачена. Якщо пацієнту зробили операцію – лікарня буде отримувати гроші. У МОЗ вважають, що таким чином лікарі повинні будуть отримувати більше і не стануть брати хабарі з пацієнтів.
Тепер до вузьких фахівців людині потрібно буде напрямок. Виняток становитиме гінеколог, стоматолог, терапевт.
Як ми раніше писали, МОЗ не буде зупиняти медреформу в Україні.