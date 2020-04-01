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В Україні стартував другий етап медреформи: які послуги будуть безкоштовними

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Яка допомога буде в Україні безкоштовною

В Україні, незважаючи на карантин через коронавірус, стартував другий етап медреформи. Так, у нашій країні затвердили 27 пакетів медичних послуг, які будуть безкоштовні з 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я України. Які це будуть послуги, читайте в матеріалі Styler.

  • Первинна медична допомога.
  • Екстрена медична допомога.
  • Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.
  • Мамографія молочної залози.
  • Гістероскопія.
  • Езофагогастродуоденоскопія.
  • Колоноскопія.
  • Цистоскопія.
  • Бронхоскопія.
  • Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.
  • Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.
  • Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.
  • медична допомога при гострому мозковому інсульті.
  • медична допомога при гострому інфаркті міокарда.
  • медична допомога при пологах.
  • медична допомога новонародженим в складних неонатальної випадках.
  • Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.
  • Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.
  • Психіатрична допомога дорослим та дітям.
  • Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.
  • Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.
  • Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.
  • Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.
  • Мобільний паліативна медична допомога.
  • Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.
  • Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.
  • Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Відтепер лікарні будуть отримувати гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. В країні будуть діяти нові тарифи на більшість медичних послуг.

Також з 1 квітня повинна збільшитися зарплата лікарів. Якщо медик провів консультацію пацієнта, то його робота буде оплачена. Якщо пацієнту зробили операцію – лікарня буде отримувати гроші. У МОЗ вважають, що таким чином лікарі повинні будуть отримувати більше і не стануть брати хабарі з пацієнтів.

Тепер до вузьких фахівців людині потрібно буде напрямок. Виняток становитиме гінеколог, стоматолог, терапевт.

Як ми раніше писали, МОЗ не буде зупиняти медреформу в Україні.

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