В Україні стартував другий етап медреформи: які послуги будуть безкоштовними

В Україні, незважаючи на карантин через коронавірус, стартував другий етап медреформи. Так, у нашій країні затвердили 27 пакетів медичних послуг, які будуть безкоштовні з 1 квітня 2020 року. Про це повідомляє Національна служба охорони здоров'я України. Які це будуть послуги, читайте в матеріалі Styler.

Первинна медична допомога.

Екстрена медична допомога.

Амбулаторна вторинна (спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям.

Мамографія молочної залози.

Гістероскопія.

Езофагогастродуоденоскопія.

Колоноскопія.

Цистоскопія.

Бронхоскопія.

Лікування хворих методом екстракорпорального гемодіалізу в амбулаторних умовах.

Хірургічні операції дорослим і дітям в стаціонарі.

Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій.

медична допомога при гострому мозковому інсульті.

медична допомога при гострому інфаркті міокарда.

медична допомога при пологах.

медична допомога новонародженим в складних неонатальної випадках.

Діагностика та хіміотерапевтичне лікування онкологічних захворювань.

Діагностика і радіологічне лікування онкологічних захворювань.

Психіатрична допомога дорослим та дітям.

Діагностика і лікування дорослих і дітей з туберкульозом.

Діагностика, лікування і супроводження осіб з ВІЛ.

Лікування осіб з психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів з використанням препаратів замісної терапії.

Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям.

Мобільний паліативна медична допомога.

Реабілітація немовлят, які народилися передчасно і/або хворими, протягом перших 3 років життя.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням опорно-рухового апарату.

Реабілітація дорослих і дітей від 3 років з ураженням нервової системи.

Відтепер лікарні будуть отримувати гроші з бюджету за кожного вилікуваного пацієнта. В країні будуть діяти нові тарифи на більшість медичних послуг.

Також з 1 квітня повинна збільшитися зарплата лікарів. Якщо медик провів консультацію пацієнта, то його робота буде оплачена. Якщо пацієнту зробили операцію – лікарня буде отримувати гроші. У МОЗ вважають, що таким чином лікарі повинні будуть отримувати більше і не стануть брати хабарі з пацієнтів.

Тепер до вузьких фахівців людині потрібно буде напрямок. Виняток становитиме гінеколог, стоматолог, терапевт.

Як ми раніше писали, МОЗ не буде зупиняти медреформу в Україні.