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В Україні сезонна ягода побила ціновий рекорд: 400-500 гривень за кг

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Середа 07 липня 2021 09:12
В Україні сезонна ягода побила ціновий рекорд: 400-500 гривень за кг Фото: в Україні ціна на лохину "кусається" (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні сезон лохини стартував на два тижні пізніше, ніж зазвичай. Але тим не менше ціна на ці ягоди поки що "космічна".

Про це повідомляють експерти EastFruit.

Так, у фермерів в господарствах лохину закуповують в діапазоні 250-350 грн/кг ($9,12-12,77/кг), що в середньому на 20% дешевше, ніж на перші партії в попередньому сезоні.

Тим часом, в супермаркетах України поки можна купити місцеву лохину з теплиць і імпортні ягоди. Їх вартість стартує від 400 до 500 гривень за кілограм.

У сегменті фасованої ягоди була представлена в основному лохина з Нідерландів, і в перерахунку на кг ціна могла досягати 600-700 грн/кг.

За словами експертів, виробництво лохини в Україні в нинішньому році помітно збільшиться, через те, що в плодоношення вступають все нові та нові плантації.

Вже зараз оптовики плавно знижують ціни як на місцеву, так і на імпортну лохину. Самі виробники очікують, що ціни на ягоди можуть знизитися вже з наступного тижня, оскільки пропозиція лохини на ринку різко зросте.

Нагадаємо, що минулого року лохину на ринках в сезон можна було купити по 160-180 гривень за кілограм.

Чим корисна лохина

Лохина покращує апетит, зміцнює стінки судин і вважається відмінним протизапальним, жовчогінним і сечогінним засобом. Також лохина запобігає прояву склерозу, захищає від радіоактивного випромінювання, знижує рівень цукру в крові і допомагає при шлункових і серцевих захворюваннях

Як ми раніше писали, ціна на кавуни в цьому сезоні в Україні буде "кусючою". Улюблена всіма баштанна культура не буде дешевою.

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