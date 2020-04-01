В Україні збираються продовжити карантин: названа дата

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня до 24 квітня, але оскільки кожен день кількість інфікованих зростає, уряд може продовжити спеціальні заходи до 15 травня. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"Пік епідемії в Україні очікується між 15 і 25 квітня. Ось чому карантин в Україні може бути продовжений до 15 травня. На сьогоднішній ранок в Україні підтверджено 669 випадків інфікування коронавірусом.17 наших співвітчизників загинуло задихаючись, в муках", - написав Геращенко.

Заступник голови МВС зазначив, що епідемія закінчиться, коли інфікована людина, до моменту виявлення у неї захворювання встигає заразити менше однієї людини.

"Ми очікуємо пік епідемії приблизно на дати 15-25 квітня. Тому головне, а по суті єдине завдання карантину - це зупинити розкручування епідемії в геометричній прогресії, коли кожен заражений, перед встановленням діагнозу встигав заразити інших 3-4 людини. Епідемія зупиняється лише тоді, коли інфікований, до моменту виявлення у нього захворювання, за статистикою, встигає заразити менше однієї людини", - повідомив Геращенко.

Як ми раніше писали, у зв'язку з швидким поширенням COVID-19, мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду з проханням посилити заходи карантину. Він також закликав жителів міста не виходити на вулиці без крайньої необхідності. Кличко запропонував обмежити відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, а також роботу деяких підприємств.