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В Україні сильно похолодає і заллє дощами: які області найбільше постраждають

STYLERЖиття    05.05.2020 - 21:23
В Україні сильно похолодає і заллє дощами: які області найбільше постраждають
Погода в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в Україні в найближчі добу радувати не буде

Погода в Україні у найближчу добу очікується несприятливою практично у всіх областях країни. Рясні опади очікуються у всіх регіонах, а частину України очікує ще й різке похолодання.

На сході синоптики прогнозують грози та сильний дощ. Нічна температура повітря складе +9 +11 градусів, вдень збережеться тепла погода, від +17 до +21 градуса. У Полтаві буде прохолодніше, від +16 до +18 градусів.

В південних областях пройдуть сильні грози, можливий град і злива. Вночі від +9 до +12 градусів, удень повітря прогріється до +16 +19 градусів. У Криму очікується злива, вночі +9 +11 градусів, вдень від +17 до +19 градусів.

На півночі України пройдуть сильні зливи, місцями можливий град. Вночі від +9 до +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +15 до +17 градусів.

У західних областях сильно похолодає і будуть йти затяжні зливи. Вночі від +4 до +7 градусів, вдень очікується від +9 до +12 градусів, місцями до +13 +14 градусів.

В центральній частині країни синоптики прогнозують грози, зливи, місцями град. Вночі від +9 до +11 градусів, удень повітря прогріється до +15 +17 градусів.

У Києві 6 травня пройде дощ, можлива гроза. Вночі +9 +11 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +14 до +16 градусів.

В Україні сильно похолодає і заллє дощами: які області найбільше постраждають

Карта погоди в Україні на 6 травня

За прогнозом Українського гідрометцентру, грозові дощі та зливи очікуються в більшості регіонів до кінця тижня. У суботу та неділю температура повітря знову піде вгору.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну прийде сезон злив.

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