В Україні сильно подорожчає холодна вода: озвучені нові тарифи

Тарифи на холодну воду підвищаться по всій країні на 15-20% залежно від регіону. При цьому в деяких областях, кубометр води (водопостачання та водовідведення) буде коштувати українцям майже 40 гривень. Всі подробиці про чергове подорожчання води - в матеріалі Styler.

Нові тарифи затвердили 4 лютого 2020 року на засіданні НКРЕКУ. Вже з лютого/березня українці платитимуть за воду за новими цінами.

Найдорожче вода коштуватиме мешканцям Сходу і Півдня. Наприклад, мешканцям Павлограда і Бердянська доведеться викласти до 40 гривень за кубометр, йдеться в сюжеті ТСН.

У Києві вартість водопостачання та водовідведення становитиме 22,99 гривень. Точну дату введення нової ціни на холодну воду поки не назвали.

Нові тарифи на холодну воду (фото: Обозреватель)

За словами чиновників, головною причиною підвищення тарифів є підвищення заробітної плати для працівників цієї галузі.

Нагадаємо, що жителі Києва з січня 2020 року почали отримувати платіжки від Київводоканалу з додатковим рахунком. Тепер компанія бере щоквартальну плату не тільки за водопостачання та водовідведення, але і за обслуговування лічильників.

В Україні встановили нові тарифи на холодну воду (відео: YouTube/ТСН)