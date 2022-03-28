Російські окупанти пошкодили понад 730 навчальних закладів в Україні, - МОН

В Україні за час повномасштабного російського вторгнення і війни з 24 лютого і станом на зараз окупанти пошкодили понад 730 навчальних закладів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Глава МОН також наголосив, що жертвами російської військової агресії стали 139 дітей.

"У нас понад 730 навчальних закладів пошкоджені, з них 74 - знищені повністю", - сказав чиновник.

Раніше міністр освіти і науки Шкарлет роз'яснив схему, за якою планують завершити навчальний рік у школах в умовах війни.

Нагадаємо, з 28 березня у школах і вишах Києва поновлюється освітній процес, який проходитиме Дистанційно.

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