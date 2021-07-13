В Україні школи скасовують 10-11 класи для учнів: що робити батькам

Деякі школи в Україні почали реформуватись, скасувавши навчання в 10-11 класах. Через це батьки почали бити на сполох, адже не знають, де навчатися їхнім дітям.
Про це повідомляє Служба освітнього омбудсмена.
Як розповів освітній омбудсмен Сергій Горбачов, наразі починається реорганізація освітньої мережі. А саме розпочалось створення профільних академічних ліцеїв, академій, опорних закладів та їх філій.
Зокрема, через це частина шкіл уже повідомила батькам про те, що у них скасовується набір на 10-11 класи. Окрім того, у 2020 році від батьків до освітнього омбудсмена надійшло 82 звернення з 53 населених пунктів.
"Ми маємо з десяток звернень, коли у травні учням кажуть, що "у нас не буде 10 класу, йдіть куди хочете". Так не робиться. Саме тому ми запропонували зміни до закону", - зауважив Сергій Горбачов.
За словами омбудсмена, освітні заклади повинні повідомляти учнів та їхніх батьків за півтора року до зміни умов навчання чи перепрофілювання школи.
Окрім того, в одній зі шкіл Києва план оптимізації ухвалили ще у 2018 році, проте про нього вчасно не попередили батьків. Через це склалась така ситуація, що школярам у 9 класі повідомили, що вони більше не зможуть навчатись в 10 класі.
Освітній омбудсмен у таких випадках рекомендує батькам звертатись в місцеві управління освіти.
Також батькам необхідно звернутися до управлінь освіти з заявою, що дитина планує продовжити навчання в 10 класі. Там мають дитину обов'язково влаштувати.
Відомо, що школи в Україні, згідно з реформою НУШ, будуть переформатовуватися, і 10 – 12 класи стануть профільною освітою для учнів.
Тобто будуть створювати ліцеї, які функціонуватимуть як окремі заклади освіти. Але нова система остаточно має запрацювати лише від 2027 року. А у найближчі роки учні після 9 класу й надалі вчитимуться у своїх школах.
Раніше ми повідомляли, що меню у школах почнуть змінювати з 1 вересня.
Також школяр зі Львівської області встановив рекорд України.