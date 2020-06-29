В Україні школярі восени можуть залишитися вдома: школи залишаться закритими

Школярі восени можуть залишитися вдома (колаж РБК-Україна)

Більшість українських шкіл може перейти на дистанційне навчання

Новий навчальний рік може розпочатися для школярів вдома, а не в навчальному закладі. Система дистанційного навчання цілком реальна і вірогідна. Так вважають у Раді національної безпеки і оборони України.

Про це повідомила прес-служба Офісу президента з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данилова.

Наголошується, що більшість українських шкіл вже готове до такого кроку і зараз для цього готуються технічні можливості.

"Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що існує ймовірність того, що восени більшості українських шкіл доведеться перейти на дистанційне навчання, тому вже сьогодні повинні бути підготовлені відповідні технічні можливості", - йдеться в повідомленні.

Але є й інша думка. Наприклад, народний депутат від партії "Слуга народу", член парламентського комітету з питань освіти Юлія Гришина повідомила, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня не будуть у зв'язку з карантином переходити на 100% дистанційну освіту. Вона запевнила, що влада у своєму рішенні про перехід на дистанційне навчання буде орієнтуватися на епідеміологічну ситуацію в країні.

Це питання, за словами Гришиної, буде вирішуватися ближче до 1 вересня.

Як ми раніше повідомляли, навчання в школах і вузах повністю зміниться.

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Автор: Людмила Жукова