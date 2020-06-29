В Украине школьники осенью могут остаться дома: школы останутся закрытыми

Школьники осенью могут остаться дома (коллаж РБК-Украина)

Большинство украинских школ может перейти на дистанционное обучение

Новый учебный год может начаться для школьников дома, а не в учебном заведении. Система дистанционного обучения вполне реальна и вероятна. Так считают в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова.

Отмечается, что большинство украинских школ уже готово к такому шагу и сейчас для этого подготавливаются технические возможности.

"Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что существует вероятность того, что осенью большинству украинских школ придется перейти на дистанционное обучение, поэтому уже сегодня должны быть подготовлены соответствующие технические возможности", - говорится в сообщении.

Но есть и другое мнение. Например, народный депутат от партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам образования Юлия Гришина сообщила, что учебные заведения в Украине с 1 сентября не будут в связи с карантином переходить на 100% дистанционное образование. Она уверила, что власти в своем решении о переходе на дистанционное обучение будут ориентироваться на эпидемиологическую ситуацию в стране.

Этот вопрос, по словам Гришиной, будет решаться ближе к 1 сентября.

Как мы ранее сообщали, учеба в школах и вузах полностью изменится.

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Автор: Людмила Жукова