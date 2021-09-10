В Україні сайти неперевірених продавців блокуватимуть: за що можуть покарати

Так, законопроєкт про захист прав споживачів зараз перебуває на розгляді Кабміну. Він запровадить нові дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. Важливо, що визначаються терміни "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" і "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)".

Як будуть карати за порушення

За порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля. Зокрема, Держспоживслужба отримає право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до сайту тих, хто використовують нечесну підприємницьку практику.

Окрім того, розробляють платформу "Е-споживач" для інтернет-продавців. Це дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою "Перевірений продавець".

Також обов'язково передбачається: