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В Україні сайти неперевірених продавців блокуватимуть: за що можуть покарати

Автор: Тетяна Самарук

В Україні з'являться нові правила для інтернет-торгівлі. Відтепер підприємцям доведеться обов'язково розміщувати інформацію про себе і продукцію.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства економіки.

Так, законопроєкт про захист прав споживачів зараз перебуває на розгляді Кабміну. Він запровадить нові дієві механізми з регулювання інтернет-комерції. Важливо, що визначаються терміни "електронний торговельний майданчик (маркетплейс)" і "електронний сервіс порівняння продукції (прайс-агрегатор)".

Як будуть карати за порушення

За порушення будуть обмежувати доступ до сайту, де ведеться торгівля. Зокрема, Держспоживслужба отримає право звертатися до провайдера інтернет-послуг щодо обмеження доступу до сайту тих, хто використовують нечесну підприємницьку практику.

Окрім того, розробляють платформу "Е-споживач" для інтернет-продавців. Це дозволить ідентифікувати підприємця шляхом надання йому статусу Держспоживслужбою "Перевірений продавець".

Також обов'язково передбачається:

  • створення Єдиного реєстру продавців у сфері електронної комерції;
  • введення ідентифікації і верифікації продавців.

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