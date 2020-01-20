В Україні різко виріс рівень безробіття: хто постраждав більше

В Україні збільшилася кількість безробітних на 49,3 тисяч людей за один місяць. Про це свідчать дані Державної служби статистики.

Згідно з оприлюдненим дослідженням, в грудні 2019-го в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисячі безробітних, що на 17% більше, ніж у листопаді - 288,9 тисяч.

Також повідомляється, що зменшилася кількість вакансій. У листопаді минулого року їх було 80,9 тисяч, а в грудні стало на 27% менше - тобто на 59 тисяч.

Індекс навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію становив 6 осіб.

В Україні в минулому місяці без роботи залишилось більше жінок, ніж чоловіків. Так, станом на кінець року 177,3 тисяч представниць прекрасної половини людства займалися пошуком працевлаштування. Кількість чоловіків, які шукали роботу, становила 160,9 тисяч.

У містах роботу шукають 176 тисяч осіб, а в селах - 162,2 тисячі.

Безробіття в Україні збільшилося (Фото: скрін ukrstat.gov.ua)

Нагадаємо, що максимальна допомога по безробіттю з 1 грудня 2019-го збільшилася з 8028 грн до 8408 грн в місяць.

Додамо, що в Україні рівень безробіття залишився одним з найвищих порівняно з іншими країнами Європи. За даними "Огляду ринку праці" міністерства розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України, рівень безробіття громадян у віці у віці 15-70 років у III кварталі 2019 року склав 7,3%. У той же час у Чехії цей показник був на рівні 2,1%, Німеччини - 3,1%. Значно вище, ніж в Україні, було безробіття в Іспанії - 13,9%.