В Україні прискорилося зростання безробіття

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Офіційно стали на облік ще 50 тис. громадян

У грудні 2019 року в Україні було офіційно зареєстровано 338,2 тисяч безробітних, що на 49,3 тисяч більше, ніж у листопаді 2019 року (259,3 тисяч). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

При цьому за листопад кількість безробітних зросла на 29,6 тисяч.

За даними статистичного відомства, кількість вакансій в грудні скоротилася до 59,0 тисяч (у листопаді 80,9 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 6,0 (у листопаді -6,0).

Як повідомляло РБК-Україна, максимальна допомога безробітним збільшилася з 1 грудня 2019 року з 8028 грн до 8408 грн в місяць.

Нагадаємо, рівень безробіття в Україні залишається високим порівняно з іншими європейськими країнами. Рівень безробіття в Україні громадян у віці у віці 15-70 років у III кварталі 2019 року склав 7,3%. У той же час у Чехії цей показник був на рівні 2,1%, Німеччини - 3,1%. Значно вище, ніж в Україні була безробіття в Іспанії - 13,9%.

Крім того, Україна знаходиться серед аутсайдерів за рівнем зайнятості населення в порівнянні з більшістю країн ЄС. У віці 15 років і старше рівень зайнятості в Україні склав 52,7%, в той час як у Нідерландах - 62,8%, Німеччини - 60,0%.