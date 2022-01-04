Погода як у жовтні. Рік розпочався з температурних рекордів у Києві

У понеділок, 3 січня, середньодобова температура повітря в Києві була максимальною за 142 роки спостережень. Температура піднялася до 4,3 градусів, що на 0,3 градусів вище рекордного значення температури для цього дня 1899 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

"Кліматична норма перевищена на 7,3 градусів, що відповідає погоді кінця жовтня", - йдеться в повідомленні. Крім того, максимальна температура у столиці 3 січня піднялась до 8,2 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд для цього дня 1899 року на 2,1 градусів.