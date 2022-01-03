Після Нового року в Україні подорожчали овочі: скільки вони зараз коштують

В Україні з настанням Нового року додали в ціні овочі.

Які овочі подорожчали

Так, істотно подорожчали овочі з борщового набору. Це болгарський перець, помідори. Також злетіли в ціні огірки.

Картопля виросла в ціні майже на одну гривню. Зараз кілограм цього продукту кілограм коштує в середньому 13,6 грн. Цибуля подорожчала до 14 грн за кілограм. Кілограм білого коштує понад 27 грн., а синього майже 25 грн. Морква обійдеться в 11,5 грн. за кілограм. Буряк додав в ціні до 15 гривень за кілограм.

Перець болгарський жовтий подорожчав майже до 90 грн за кілограм-це на 7 грн більше, ніж у грудні. Червоні помідори коштують 44 грн, рожеві – понад 82 грн.

Найбільше після Нового року подорожчали огірки. У грудні за них просили 50 грн, а з січня вони вже коштують 73 гривні.

Відзначимо, що зараз тенденція до подорожчання продуктів триває.