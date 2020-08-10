На Київ і область насувається гроза: синоптики зробили важливе попередження

В Києві та області очікується гроза (колаж: РБК-Україна)

Погода в Києві та області сьогодні може суттєво змінитися

В Києві та області очікують сьогодні грозу, під час якої можливе посилення вітру до шквального, дощі та блискавки. Синоптики розповіли, коли в столиці буде негода, а рятувальники - як поводити себе, аби не втрапити в погодну халепу.

Так, штормове попередження діє з 03:00 год. 10.08.2020 по 21:00 год. 10.08.2020, пишуть синоптики Українського гідрометцентру.

В Києві та області очікується гроза 10 серпня (скрін: meteo.gov.ua)

Пішоходам слід триматися подалі від ліній електропередачі та білбордів.

Негода сьогодні ймовірна також в західних, північних областях, включно з Вінницькою, Черкаською, Кіровоградською, Полтавською та Дніпропетровською областями.

Спеціалісти рекомендують під час такого роду погодних негараздів дотримуватися заходів безпеки. Якщо ви опинилися серед вулиці, тримайтеся далі від ліній електропередачі, білбордів, високих (зокрема старих) дерев.

Під час сильного вітру фахівці наголошують на необхідності:

щільно зачинити всі вікна, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

при сильному вітрі сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті.

У разі грози - якщо ви вдома - краще вимкніть електроприлади, відключіть телевізор від антени, зачиніть всі вікна і не підходьте до них, а також не беріться за металеві вхідні двері.

На природі під час грози краще спуститися в низину, відійти від поодиноко стоячих дерев (стовпів, вишок), відійти подалі від водойм, на відкритій місцевості сховатися у ямку (рів), а групі людей слід розташуватися поодинці, зняти із себе металеві речі та покласти окремо від себе, якщо є гумові або поліетиленові речі, то ними можна вкритися (підкласти під себе), у лісі слід сховатися під невисокими деревами або в кущах.

Не варто під час грози робити таке:

ховатися під дуже високими деревами,

сидіти на галявинах,

ховатися під скелями,

купатися,

йти на відкритій місцевості в мокрому одязі або щільною групою.

Раніше ми писали, що Кирилівку накрив грозовий комір. З'явилося приголомшливе відео небесного "цунамі".