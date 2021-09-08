В Україні рекордно виросли валютні резерви: скільки грошей стало і на якому ми місці у світі

Які золотовалютні запаси України сьогодні?

За даними НБУ, міжнародні резерви України становлять сьогодні близько 31,614 млрд доларів (в еквіваленті).

Зростанню запасів на 9,2% сприяло насамперед надходження коштів від Міжнародного валютного фонду у сумі 2,7 млрд доларів.

Також динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники, як:

операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку

операції з управління державним боргом

переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют)

Структура міжнародних резервів у розрізі валют на 31 серпня 2021 (bank.gov.ua)

Коли золотовалютні запаси України були найбільшими і найменшими?

Рекордний показник за всю історію незалежності України був зафіксований навесні 2011 року. Тоді, згідно зі статистичними даним, у розпорядженні НБУ було 38,352 млрд доларів.

Нинішній же обсяг резервів є рекордним за останні дев’ять років, адже більший від цьогорічного обсяг - 31,661 млрд доларів - було зафіксовано ще у квітні 2012-го. З того часу валютні резерви зменшувалися аж до 2015 року.

"Антирекорд" було поставлено у лютому 2015-го. Тоді цей показник становив усього 5,625 млрд доларів.

Але з того часу резерви України лише збільшувалися.

Динаміка міжнародних резервів (bank.gov.ua)

Слід пам'ятати, що золотовалютні резерви це не золотий запас країни. Друге визначення - це лише частина офіційних золотовалютних резервів держави, що подається у вигляді монетарного золота.

На сьогодні цей показник в Україні становить лише 4,9% від загального обсягу резервів.

Структура міжнародних резервів у розрізі інструментів на 31 серпня 2021 (bank.gov.ua)

У яких країн найбільші валютні резерви?

Сьогодні за золотовалютними запасами у світі лідирує Китай. Там цей показник перевалює за 3,3 трлн доларів.

На другому місці йде Японія, у якої в розпорядженні 1,3 трлн доларів.

А замикає трійку лідерів Швейцарія. Згідно з останніми даними, валютні резерви цієї маленької європейської країни становлять трохи більше одного трильйона доларів.

Для прикладу, четверта країна рейтингу - Індія - має у запасах майже вдвічі менше - "лише" 633 млрд доларів.

Україна за розміром золотовалютних резервів займає у світі 57 сходинку, випереджаючи, наприклад, Португалію і Австрію, але трішечки "програючи" Бельгії та Болгарії.