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В Україні рекордно подорожчали крупи: у скільки обійдуться улюблені каші

Автор: Анна Шиканова

У 2021 році істотно піднялися ціни на крупи в українських супермаркетах і магазинах. В середньому ціна за один кілограм збільшилася на 13-31%.

Які крупи рекордно піднялися в ціні, повідомили у Міністерстві аграрної політики.

За даними фахівців, ціна гречаної крупи та рису збільшилася за рік на 14%. Єдина крупа, яка подешевшала – це пшоно. Ціни за рік на пшоно впали на 16% і зараз приблизна ціна в магазинах за один кілограм – близько 18 гривень.

Скільки коштують крупи в Україні у вересні 2021 року

Кукурудзяна крупа - 12,91 грн (на 24% вище, ніж у 2020 році)

Гречана крупа - 35,63 грн (подорожчала на 14%)

Горохова крупа – 14,33 грн (подорожчала на 20%)

Ячмінна крупа – 11,20 грн (подорожчала на 31%)

Пшенична крупа – 14,10 грн (подорожчала на 13%)

Що ще подорожчало у 2021 році

Рекорди з подорожчання в Україні за рік побили цукор і соняшникова олія. Соняшникова олія зросла в ціні на 70%, а цукор – на 75%. Яйця в Україні за рік подорожчали на 46%.

А ось ціна на м'ясо сильно не змінилася. Свинина подорожчала всього на 5%, яловичина – на 13%.

З овочів найсильніше ціни піднялися на цибулю і буряк – близько 50%, а ось картопля подешевшала на 14%.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що стало відомо, чому зросла ціна соняшникової олії.

А також розповідали про те, що восени в Україні можуть змінитися ціни на цукор.

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Ціни на продукти