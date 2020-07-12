В Україні розгортається штормова погода: синоптик зробила попередження

Погода в Україні 13 липня буде зі зливами і похолоданнями (ілюстративне фото: canva.com)

Синоптик Наталка Діденко попередила про істотні похолодання

Погода в Україні 13 липня буде холодною і дощовою. Атмосферний фронт накриє всі області України, крім півдня. В яких регіонах спека відступить і похолодає, а в які прийде довгоочікуваний дощ синоптик Наталка Діденко розповіла у своєму мікроблозі в Facebook.

Як повідомляється, по Україні вже рухається атмосферний фронт. За фронтом температура опустилася до +12 градусів, а перед фронтом поки зберігається спека +30 і вище. Уздовж атмосферного фронту – зливи, шквали та грім. У понеділок атмосферний фронт накриє майже всю Україну.

"13 липня локальні грозові дощі будуть йти практично повсюдно, крім східних областей. Температура знизиться на заході, півночі та в більшості центральних областей, +12... +20 градусів. На решті території ще побуде спека", - пише синоптик.

Погода в Україні 13 липня буде зі зливами та похолоданнями (карта: facebook.com/tala.didenko)

Також Наталка Діденко уточнила, якою буде погода у понеділок в Києві.

"В Києві понеділок буде свіжим, з періодичним дощем. Вдень +18... +20 градусів", - підсумувала синоптик.

Нагадаємо, що раніше рятувальники попередили про підвищення рівня води в річках.

Також ми писали, що в Україні другий тиждень підтоплені населені пункти через паводки.