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В Україні розвалилася міжнародна траса Київ - Чоп: водіїв просять не їхати

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П'ятниця 07 січня 2022 13:31
В Україні розвалилася міжнародна траса Київ - Чоп: водіїв просять не їхати У Закарпатті міжнародна траса визнана небезпечною (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

На Закарпатті міжнародну трасу Київ - Чоп визнали небезпечною через аварійну ділянку дороги. Водіїв просять не їхати цією трасою.

Про це повідомляє Служба автомобільних дорігг Закарпатської області.

На розваленій дорозі проїжджало найбільше габаритного транспорту.

"Зазначені дороги в попередні роки практично капітально не ремонтувалися. Однак через знос покриття і через інтенсивні опади, дощ і вологість дуже швидко – протягом 6-12 годин – утворюються ями", – сказано в повідомленні.

Зараз п'ять бригад намагаються ліквідувати ями на дорозі. Однак ями в дощову погоду з'являються у великих обсягах.

"Велике прохання до учасників дорожнього руху бути обережними, звертати увагу на знаки, дотримуватися безпечної швидкості... Дороги через перевали на Н-09 (Мукачево - Івано-Франківськ - Львів) , Р-21 (Долина-Хуст) і Н-13 (Львів-Самбір) відремонтовані і без вибоїн. Тому рекомендуємо планувати поїздки в бік Львівської та Івано-Франківської областей саме через них", - йдеться в повідомленні.

В Україні розвалилася міжнародна траса Київ - Чоп: водіїв просять не їхатиЗараз на дорозі працюють п'ять бригад, щоб усунути ями (фото: facebook.com/cadzkp)

Нагадаємо, що на Закарпатті затопило село, а річка Тиса підступає до Виноградова.

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