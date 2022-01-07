В Украине развалилась международная трасса Киев - Чоп: водителей просят не ехать

На Закарпатье международную трассу Киев - Чоп признали опасной из-за аварийного участка дороги. Водителей просят не ехать по этой трассе.

Об этом сообщает Служба автомобильных доро г Закарпатской области.

На развалившейся дороге проезжало больше всего габаритного транспорта.

"Указанные дороги в предыдущие годы практически капитально не ремонтировались. Однако из-за износа покрытия и из-за интенсивных осадков, дождя и влажности очень быстро – в течение 6-12 часов – образуются ямы", – сказано в сообщении.

Сейчас пять бригад пытаются ликвидировать ямы на дороге. Однако ямы в дождливую погоду появляются в больших объемах.

"Большая просьба к участникам дорожного движения быть осторожными, обращать внимание на знаки, соблюдать безопасную скорость… Дороги через перевалы на Н-09 (Мукачево-Ивано-Франковск-Львов) , Р-21 (Долина-Хуст) и Н-13 (Львов -Самбор) отремонтированы и без выбоин. Поэтому рекомендуем планировать поездки в сторону Львовской и Ивано-Франковской областей именно через них", - говорится в сообщении.

Сейчас на дороге работают пять бригад, чтобы устранить ямы (фото: facebook.com/cadzkp)