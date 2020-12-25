ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Україні розробили новий церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв: що відомо

Дніпро, П'ятниця 25 грудня 2020 07:35
В Україні розробили новий церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв: що відомо
В Україні запроваджують церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Україні почнуть проводити недержавний церемоніал вшанування героїв, які віддали життя за свободу країни. Розробка деталей заходів проходила за допомогою представників командування Сухопутних військ ЗСУ, а також у співпраці з американською неурядовою організацією Honor and Remember.

Про це розповів керівник групи з розробки та впровадження церемоніалу, заступник голови правління ГО "Всеукраїнське Об'єднання Патріотів "Комбатант"" Олександр Каховський, передає АрміяInform.

Новий церемоніал отримав назву "Шануй та Пам'ятай". Він складається з двох частин: церемоніальної та спортивної.

Як пояснив Каховський, під час першої здійснюються почесні заходи з врученням сім'ям загиблих іменного прапора вшанування. У другій частині церемоніалу учасники вшанування бігтимуть певну дистанцію з іменним і державним прапорами.

"Іменний стяг ушанування розроблено з дотриманням національних та козацьких традицій. На ньому писатимуть військове звання, прізвище, дату і місце загибелі військового. Після завершення ритуалу його передаватимуть представникам родини полеглого", - йдеться в матеріалі.

Церемоніал "Шануй та Пам'ятай" почнуть проводити 26 грудня о 10:00 в Дніпрі на Алеї Героїв. До нього долучаться військовослужбовці ОК "Схід", які вшанують пам'ять чотирьох воїнів ЗСУ, загиблих під Іловайськом.

В Україні розробили новий церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв: що відомо

В Україні вводять церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв "Шануй та Пам'ятай" (фото: armyinform.com.ua)

Також Каховський зазначив, що в США організація Honor and Remember вже багато років впроваджує подібний церемоніал вшанування пам'яті загиблих військових, поліцейських і пожежників.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять особливе військове кладовище, на якому будуть поховані борці за незалежність країни та воїни, які загинули при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що в Україні з'явилися нові військові звання, які встановлюються відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Збройні сили Україниукраинские военныегероицеремония

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся