В Україні розробили новий церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв: що відомо

В Україні запроваджують церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв (колаж РБК-Україна)

В Україні почнуть проводити недержавний церемоніал вшанування героїв, які віддали життя за свободу країни. Розробка деталей заходів проходила за допомогою представників командування Сухопутних військ ЗСУ, а також у співпраці з американською неурядовою організацією Honor and Remember.

Про це розповів керівник групи з розробки та впровадження церемоніалу, заступник голови правління ГО "Всеукраїнське Об'єднання Патріотів "Комбатант"" Олександр Каховський, передає АрміяInform.

Новий церемоніал отримав назву "Шануй та Пам'ятай". Він складається з двох частин: церемоніальної та спортивної.

Як пояснив Каховський, під час першої здійснюються почесні заходи з врученням сім'ям загиблих іменного прапора вшанування. У другій частині церемоніалу учасники вшанування бігтимуть певну дистанцію з іменним і державним прапорами.

"Іменний стяг ушанування розроблено з дотриманням національних та козацьких традицій. На ньому писатимуть військове звання, прізвище, дату і місце загибелі військового. Після завершення ритуалу його передаватимуть представникам родини полеглого", - йдеться в матеріалі.

Церемоніал "Шануй та Пам'ятай" почнуть проводити 26 грудня о 10:00 в Дніпрі на Алеї Героїв. До нього долучаться військовослужбовці ОК "Схід", які вшанують пам'ять чотирьох воїнів ЗСУ, загиблих під Іловайськом.

В Україні вводять церемоніал вшанування пам'яті загиблих героїв "Шануй та Пам'ятай" (фото: armyinform.com.ua)

Також Каховський зазначив, що в США організація Honor and Remember вже багато років впроваджує подібний церемоніал вшанування пам'яті загиблих військових, поліцейських і пожежників.

Раніше повідомлялося, що в Україні створять особливе військове кладовище, на якому будуть поховані борці за незалежність країни та воїни, які загинули при виконанні бойових завдань.

Нагадаємо, що в Україні з'явилися нові військові звання, які встановлюються відповідно до військових звань, прийнятих у провідних країнах-членах НАТО.