В Україні в розпал сезону подорожчали дині: яка причина і скільки коштують

Так, у порівнянні з минулим тижнем диня подорожчала в середньому на 33%. Наразі гуртом дині з поля фермери відвантажують за 4-8 грн/кг. Однак, на ринках і в магазинах їх продають від 11 грн/кг, а близько 30 грн/кг коштують імпортні.

Як розповіли експерти, основна причина подорожчання — сезонне скорочення кількості продукції, а також активний попит з боку споживачів. Окрім того, велику роль відіграють несприятливі погодні умови, а саме через рясні дощі баштанну культуру довелося частково пересівати.

Також у фермерів, які зараз вирощують дині "міжсезоння". Практично завершилося збирання ранніх сортів, водночас урожай пізніх сортів фермери планують почати тільки у кінці серпня. Ціна може знизитися, коли на ринках з'являться пізні дині.

Користь дині

Диня - надзвичайно корисний та смачний продукт. На 100 грамів міститься всього 30-35 Ккал, отже це ідеальний десерт для ласунів, які слідкують за своєю фігурою. Окрім цього, дині сприяють виділенню серотоніну - речовини, яка підвищує рівень задоволення та щастя.

При захворюваннях печінки, виникненні каменів у сечовому міхурі лікарі радять регулярно їсти диню. Вона здатна підвищити імунітет, заспокоїти нервову систему, поліпшити зовнішній вигляд.

Також диня корисна при недокрів'ї та виснаженні. Велику користь вона буде відіграти при лікуванні та профілактики атеросклерозу, серцево-судинних захворювань. Вона має властивості, які посилюють вплив антибіотиків, зменшуючи їх токсичність;