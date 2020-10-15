Нам всім треба дожити до квітня: Голубовська заявила про колапс через коронавірус

Коронавірус в Україні (фото: РБК-Україна)

Пандемію коронавіруса в Україні не зупинити в найближчі півроку точно, вважає Ольга Голубовська

Коронавірус в Україні набирає обертів і ми вступаємо в тяжкий сезон пандемії COVID-19, який закінчиться ще не скоро.

За словами українського інфекціоніста Ольги Голубовської, цей складний період триватиме до квітня 2021 року. Таку заяву зробила заслужений лікар в ефірі каналу "Україна 24".

Голубовська наполягає на необхідності повної заборони масових заходів в країні.

"Для всіх нас якісь концерти, розважальні моменти закінчилися вже давно. Я вам чесно хочу сказати: нам усім треба дожити до квітня. Що нас чекає попереду - ми входимо в самий складний сезон - одному Богу відомо", - заявила лікар.

За її словами, в Україні стало збільшуватися число хворих з тяжкою формою COVID-19. Якщо порівнювати з ситуацією, яка була в країні влітку, то відсоток важких пацієнтів збільшився.

"Цифри, які зараз озвучують, ні про що не говорять. Я вам хочу сказати, що зараз зростає кількість важких форм - серед 5 тисяч осіб частка важких хворих набагато більше, ніж це було влітку", - пояснила Голубовська.

Тотальний карантин, за словами інфекціоніста, в Україні введуть навряд чи, але з розважальними заходами, які збирають по кілька тисяч осіб, потрібно щось робити.

"Ми не можемо (ввести - Ред.) локдаун ... Я розумію, що люди повинні їздити на роботу, але розважальні заходи можна відкласти. 2 тисячі людей, опинилися на великому стадіоні, приїхали в якомусь транспорті, вони потім будуть натовпами десь ходити. Ці молоді люди, які перебувають там, може і не захворіють, але вони принесуть хворобу в дім, і будуть хворіти їхні близькі, які потім виявляються у такому ж колапсі, як і ми вже всі", - підсумувала Голубовська.

Нагадаємо, що за останню добу зафіксовано 5062 нових випадки COVID-19. Всього з початку пандемії виявлено 281 239 випадків коронавіруса.

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